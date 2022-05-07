EN RU FR PT
Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Автор Денис Постольский

Во Франции представили свидетельства о преступлениях нацистов "Азова"*

Мир

На неформальном заседании Совета Безопасности ООН привели показания очевидцев преступлений неонацистов из украинского полка "Азов"*. Это сделала французская независимая журналиста Анн-Лоре Бонель.

Во Франции представили свидетельства о преступлениях нацистов "Азова"*

По словам одного из жителей востока Украины в интервью, фрагмент которого продемонстрировали членам Совбеза, "Азов" занимает жилые дома, нацисты бьют людей, не выпускают из домов.

"Бьют прикладами", — сообщил очевидец.

Мужчина заявил, что ему удалось вырваться из Мариуполя, тайком пробравшись по берегу Азовского моря.

"Батальон "Азов" не позволяет ни пройти, ни поехать. Я лично знаю человека, которому просто не дали выйти", — продолжил украинец.

Кроме того, жительница Мариуполя по имени Анна сообщила, что о гуманитарных коридорах она ничего не слышала, а военные Украины ставят военную технику во дворах домов.

Ранее стало известно о новых свидетельствах того, что военные инструкторы из Канады обучали неонацистов Украины. Журналистам удалось найти в социальных сетях доказательства того, что боевики "Азова" тренировались с канадскими инструкторами.

* украинский националистический батальон, признанный экстремистской организацией и запрещённый на территории Российской Федерации.

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен

Автор: Денис Постольский, Куратор: Любовь Степушова
Темы украина
Sberbank
Новости
Власти Херсонской области: регион может войти в состав России
Во Франции представили свидетельства о преступлениях нацистов "Азова"*
Кофту Зеленского и кувшин с петушком продали на аукционе
Байден заявил о выделении новой военной помощи Украине
Сумму в 11 965 рублей получат все пенсионеры в РФ уже в июне 2022 года
Впервые с начала спецоперации: СБ ООН принял заявление по Украине
Первый канал лишил россиян любимых советских фильмов о войне на 9 мая
Семья беженцев рассказала, что в этом году в России у них будет настоящее 9 мая
Гражданам РФ вернут до 15 тыс. рублей с 8 мая 2022 года за несостоявшиеся полёты
В Херсоне заявили, что жители региона смогут получить гражданство России
Популярное
Мир. Новости мира
Лукашенко: "РФ, Белоруссия и Украина будут вместе воевать против Запада"

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Россия, Белоруссия и Украина будут вместе воевать против Запада, если они попробуют расчленить украинское государство.

Лукашенко: "РФ, Белоруссия и Украина будут вместе воевать против Запада"
17-летнюю "беженку" Марию уличили в распространении фейков: "Врёт и не краснеет"
Силовые структуры
17-летнюю "беженку" Марию уличили в распространении фейков: "Врёт и не краснеет"
Евросоюз
Варшава объявила о создании польско-украинского государства
Мир. Новости мира
ВС России нанесли ракетный удар по объекту в Николаеве
Любовь Степушова Венгрия в третий раз пригрозила Брюсселю выходом из ЕС Любовь Степушова Анна Селезнева Какая у тебя онлайн-репутация? Главные правила экологичного и безопасного общения в интернете Анна Селезнева Усам Оздемиров США и ЕС хотят победить Россию в медийной войне Усам Оздемиров
Силовые структуры
ВС РФ пресекли попытку боевиков "Азова"* прорваться с "Азовстали" на машине
Силовые структуры
Латвийский капитан Слайдиньш: ВСУ могут ударить по Крымскому мосту 9 мая
Коротченко: ВС РФ нашли способ нарушить схему поставок западного вооружения ВСУ
Силовые структуры
Коротченко: ВС РФ нашли способ нарушить схему поставок западного вооружения ВСУ
Последние материалы
Власти Херсонской области: регион может войти в состав России
Во Франции представили свидетельства о преступлениях нацистов "Азова"*
Кофту Зеленского и кувшин с петушком продали на аукционе
Байден заявил о выделении новой военной помощи Украине
Сумму в 11 965 рублей получат все пенсионеры в РФ уже в июне 2022 года
Впервые с начала спецоперации: СБ ООН принял заявление по Украине
Первый канал лишил россиян любимых советских фильмов о войне на 9 мая
Семья беженцев рассказала, что в этом году в России у них будет настоящее 9 мая
Гражданам РФ вернут до 15 тыс. рублей с 8 мая 2022 года за несостоявшиеся полёты
В Херсоне заявили, что жители региона смогут получить гражданство России
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Проверка фактов
Антиопечатка

Copyright © 1999-2022, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: [email protected]
Телефон: +7 (499) 641-41-69
ООО «ТехноМедиа», 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16, стр.3

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников