На неформальном заседании Совета Безопасности ООН привели показания очевидцев преступлений неонацистов из украинского полка "Азов"*. Это сделала французская независимая журналиста Анн-Лоре Бонель.
По словам одного из жителей востока Украины в интервью, фрагмент которого продемонстрировали членам Совбеза, "Азов" занимает жилые дома, нацисты бьют людей, не выпускают из домов.
"Бьют прикладами", — сообщил очевидец.
Мужчина заявил, что ему удалось вырваться из Мариуполя, тайком пробравшись по берегу Азовского моря.
"Батальон "Азов" не позволяет ни пройти, ни поехать. Я лично знаю человека, которому просто не дали выйти", — продолжил украинец.
Кроме того, жительница Мариуполя по имени Анна сообщила, что о гуманитарных коридорах она ничего не слышала, а военные Украины ставят военную технику во дворах домов.
Ранее стало известно о новых свидетельствах того, что военные инструкторы из Канады обучали неонацистов Украины. Журналистам удалось найти в социальных сетях доказательства того, что боевики "Азова" тренировались с канадскими инструкторами.
* украинский националистический батальон, признанный экстремистской организацией и запрещённый на территории Российской Федерации.
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