Во Франции представили свидетельства о преступлениях нацистов "Азова"*

На неформальном заседании Совета Безопасности ООН привели показания очевидцев преступлений неонацистов из украинского полка "Азов"*. Это сделала французская независимая журналиста Анн-Лоре Бонель.

По словам одного из жителей востока Украины в интервью, фрагмент которого продемонстрировали членам Совбеза, "Азов" занимает жилые дома, нацисты бьют людей, не выпускают из домов.

"Бьют прикладами", — сообщил очевидец.

Мужчина заявил, что ему удалось вырваться из Мариуполя, тайком пробравшись по берегу Азовского моря.

"Батальон "Азов" не позволяет ни пройти, ни поехать. Я лично знаю человека, которому просто не дали выйти", — продолжил украинец.

Кроме того, жительница Мариуполя по имени Анна сообщила, что о гуманитарных коридорах она ничего не слышала, а военные Украины ставят военную технику во дворах домов.

Ранее стало известно о новых свидетельствах того, что военные инструкторы из Канады обучали неонацистов Украины. Журналистам удалось найти в социальных сетях доказательства того, что боевики "Азова" тренировались с канадскими инструкторами.

* украинский националистический батальон, признанный экстремистской организацией и запрещённый на территории Российской Федерации.