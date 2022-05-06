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Автор Валентина Севрюгина

Семья беженцев рассказала, что в этом году в России у них будет настоящее 9 мая

Мир

Беженцы из украинского города Изюм рассказали, что в этом году наконец смогут отметить День Победы. Семья Богдана Горбенко сейчас находится в Московской области. В беседе с интернет-изданием "Подмосковье Сегодня" они рассказали, как оказались в России и о планах на 9 мая.

Семья беженцев рассказала, что в этом году в России у них будет настоящее 9 мая

Глава семейства вспоминает, как их спокойная жизнь на Украине резко изменилась — Бандера* стал героем, российские телеканалы отключили, документацию приказали вести на мове, в школах русский язык стали изучать, как иностранный, а позже отняли и День Победы.

Когда РФ начала спецоперацию, жена и дети уехали к родственникам в деревню. Семья воссоединялась только через месяц, тогда они и решили, что надо уезжать в Россию.

Сегодня их мирная жизнь налаживается — в Подмосковье для хирурга уже нашлась работа. К тому же, у семьи сбудется давняя мечта — пройти в "Бессмертном полку". Дед Богдана оборонял Сталинград и командовал целым полком. В этом году его портрет наконец окажется среди других героев.

Ранее стало известно, что в День Победы в небе над Сургутом пролетят шесть самолётов пилотажной группы "Барсы". Их полёт станет частью шествия "Бессмертного полка".

* лидер ОУН-УПА (признана решением Верховного Суда Российской Федерации от 17.11.2014 экстремистской организацией, деятельность запрещена на территории РФ)

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Автор: Валентина Севрюгина, Куратор: Любовь Степушова
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