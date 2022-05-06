Впервые с начала спецоперации: СБ ООН принял заявление по Украине

Совет Безопасности ООН впервые с начала специальной военной операции России принял заявление по Украине. Решение принято единогласно.

"Я буду считать, что члены Совета Безопасности согласны с этим заявлением, которое будет опубликовано в качестве официального документа Совета Безопасности", — сообщил заместитель постпреда США при ООН Ричард Миллс.

Как следует из заявления, Совет Безопасности озабочен по поводу поддержания мира и безопасности Украины. В документе Совбез напоминает, что все государства-члены взяли на себя в соответствии с Уставом ООН обязательство разрешать свои международные споры мирными средствами.

Совбез организации несколько раз отклонял резолюции по Украине. Так, в конце февраля Москва заблокировала проект с осуждением военной операции. В конце марта 13 членов Совета Безопасности не приняли гуманитарную резолюцию России с призывом к прекращению огня.

На заседании Совбеза ООН представитель России Василий Небензя заявил, что страны Запада, накачивая Украину оружием, сооружают там плацдарм для битвы с РФ.