Совет Безопасности ООН впервые с начала специальной военной операции России принял заявление по Украине. Решение принято единогласно.
"Я буду считать, что члены Совета Безопасности согласны с этим заявлением, которое будет опубликовано в качестве официального документа Совета Безопасности", — сообщил заместитель постпреда США при ООН Ричард Миллс.
Как следует из заявления, Совет Безопасности озабочен по поводу поддержания мира и безопасности Украины. В документе Совбез напоминает, что все государства-члены взяли на себя в соответствии с Уставом ООН обязательство разрешать свои международные споры мирными средствами.
Совбез организации несколько раз отклонял резолюции по Украине. Так, в конце февраля Москва заблокировала проект с осуждением военной операции. В конце марта 13 членов Совета Безопасности не приняли гуманитарную резолюцию России с призывом к прекращению огня.
На заседании Совбеза ООН представитель России Василий Небензя заявил, что страны Запада, накачивая Украину оружием, сооружают там плацдарм для битвы с РФ.
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Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Россия, Белоруссия и Украина будут вместе воевать против Запада, если они попробуют расчленить украинское государство.