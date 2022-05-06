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Автор Юлиана Смирнова

Группировка "О" нанесла удар по огневой точке боевиков ВСУ с помощью "Корнет"

Мир

Мотострелковая группировка "О" ВС РФ нанесла удар по огневой точке боевиков ВСУ с помощью ПТРК "Корнет".

Издание "RusVesna", ссылаясь на своего военного источника, сообщает, что мотострелки "Отважной" группировки выбили украинских боевиков из их укрытия.

Одной из главных целей специальной военной операции (СВО) является демилитаризация, поэтому ВС РФ продолжают планомерно уничтожать вооружение Украины. В свою очередь Киев продолжает просить оружие у своих Западных партнёров, а бойцы ВСУ обстреливают мирных граждан в Донбассе.

Источники "RusVesna" предоставили кадры, как военные группировки "О", используя противотанковый ракетный комплекс (ПТРК) "Корнет", выбивают украинских боевиков из здания, которое они заняли.

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Автор: Юлиана Смирнова, Куратор: Любовь Степушова
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