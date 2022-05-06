Lenovo, Xiaomi… Китайские IT-гиганты "тихонько" уходят из России

Китайские IT-компании "тихо" отказываются от ведения бизнеса в России. Это связано с возможным введением санкций со стороны США и давлением западных поставщиков, несмотря на призывы Пекина сопротивляться давлению из-за рубежа, пишет The Wall Street Journal со ссылкой на информированные источники.

Речь идёт о таких технологических компаниях, как Lenovo Group Ltd. Xiaomi Corp. Первая выпускает персональные компьютеры, вторая — производит смартфоны, гаджеты, бытовую технику. Данные IT-гиганты сокращают поставки в Россию, не делая официальных заявлений.

По данным издания, в отличие от западных фирм, китайские компании избегают публичных заявлений о бизнесе в России и своей позиции о спецоперации на Украине. Во многом это обусловлено тем, что Пекин не согласен с введением Западом санкций.

По данным торгового отчета китайского правительства, экспорт технологической продукции Китая в Россию в марте 2022 года резко сократился по сравнению с февралём: поставки ноутбуков упали более чем на 40 процентов, смартфонов — почти на 66 процентов, телекоммуникационных базовых станций — на 98 процентов.

Напомним, cанкции недружественных стран и массовый уход иностранных компаний из России весьма негативно сказались на импорте многих товаров, на производстве и насыщении ими внутреннего рынка. На применение против нас запрещённых приёмов Москва ответила легализацией параллельного импорта. Страны-санкционеры не стесняют себя в выборе грязных средств и Россия просто вынуждена защищаться.