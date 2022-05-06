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Автор Юлиана Смирнова

Леонков: если РФ начнёт сбивать спутники США, то это приведёт к третьей мировой

Мир

Военный эксперт Алексей Леонков заявил, что если РФ начнёт сбивать спутники США, то это приведёт к третьей мировой войне.

Леонков: если РФ начнёт сбивать спутники США, то это приведёт к третьей мировой

14 апреля на крейсере "Москва" произошёл пожар. В Киеве заявили, что корабль был якобы повреждён с помощью их ракет, а операция была проведена при содействии Штатов. Директор Центра военно-политических исследований МГИМО Алексей Подберёзкин предложил, что если это действительно так, то в ответ РФ может сбить американские спутники над Незалежной.

Леонков отметил, что если Россия будет сбивать спутники США, то это может привести к третьей мировой. Эксперт подчеркнул, что у РФ есть другие способы держать врагов в неведении.

"Если мы начнем сбивать американские спутники, то это приведет к третьей мировой войне. Потому что спутники обеспечивают США стратегической информацией. Не секрет, что у нас тоже есть спутниковая разведывательная группировка, которая проводит разведку в том числе на территории Штатов", — сказал Леонков в интервью "Украине.ру".

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Автор: Юлиана Смирнова, Куратор: Любовь Степушова
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