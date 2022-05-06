Байден подпишет закон о ленд-лизе 9 мая: "Для защиты демократии"

Президент США Джозеф Байден собирается поставить свою подпись под законом о поставках вооружения для Украины в День Победы — 9 мая.

"В понедельник президент подпишет "Закон о ленд-лизе для защиты демократии на Украине", — сказала пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки на брифинге.

В конце апреля Палата представителей США одобрила программу ленд-лиза для Украины, позже за нововведение проголосовал Сенат. Подобная программа принималась в Америке во время Второй Мировой войны. США в рамках данной инициативы отправляли союзникам боеприпасы, продовольствие и медикаменты.

В законе прописано, что на Украину оружие поставляется безвозмездно, но платить за него всё же придётся в перспективе. Президент США намерен создать "ускоренные механизмы поставок" вооружений. Военная помощь Украине поступит примерно через 60 дней после принятия закона.

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