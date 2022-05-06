Зеленский не заметил у РФ желания заканчивать спецоперацию: "Не видим конца"

Президент Украины Владимир Зеленский уверен, что Россия не намерена завершать спецоперацию на Украине.

Об этом Зеленский заявил в своей речи перед представителями британского аналитического центра Chatham House.

"Сегодня 72-й день <…> [спецоперации], и мы пока не видим её конца и не чувствуем желания российской стороны ее закончить", — сказал глава Украины.

Ранее Секретарь Совбеза Украины Алексей Данилов объяснил, что Украина не станет подписывать с Россией мирный договор. Он отметил, что Украина заинтересована лишь в капитуляции России.