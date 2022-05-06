Президент Украины Владимир Зеленский уверен, что Россия не намерена завершать спецоперацию на Украине.
Об этом Зеленский заявил в своей речи перед представителями британского аналитического центра Chatham House.
"Сегодня 72-й день <…> [спецоперации], и мы пока не видим её конца и не чувствуем желания российской стороны ее закончить", — сказал глава Украины.
Ранее Секретарь Совбеза Украины Алексей Данилов объяснил, что Украина не станет подписывать с Россией мирный договор. Он отметил, что Украина заинтересована лишь в капитуляции России.
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Осада союзными войсками территории комбината "Азовсталь" в Мариуполе продолжается.