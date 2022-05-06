Зеленский пригрозил отказом от диалога с РФ в случае гибели военных в Мариуполе

Украинский лидер Владимир Зеленский сообщил, что Киев откажется от переговоров с Москвой, если ВС РФ уничтожат боевиков в Мариуполе. При этом президент указал на необходимость диалога между политиками.

"Если они (Россия. — Прим. ред.) убьют людей, которые могут быть обменены или просто освобождены, раненых и получивших травмы, военных и гражданских, я не думаю, что мы можем вести какие-либо дипломатические переговоры после этого", — подчеркнул глава Украины во время видеомоста, который запустил Королевский институт международных отношений Великобритании "Чатем-Хаус".

Как отметил президент, Киев использует переговоры, чтобы вернуть под контроль территории страны. По мнению Зеленского, у РФ и Украины ещё есть возможность договориться.

Ранее военная разведка Великобритании сообщила, что российские военные осуществляют наземное наступление на промзону завода "Азовсталь". При этом представитель Кремля Дмитрий Песков опроверг данную информацию.