Украинский лидер Владимир Зеленский сообщил, что Киев откажется от переговоров с Москвой, если ВС РФ уничтожат боевиков в Мариуполе. При этом президент указал на необходимость диалога между политиками.
"Если они (Россия. — Прим. ред.) убьют людей, которые могут быть обменены или просто освобождены, раненых и получивших травмы, военных и гражданских, я не думаю, что мы можем вести какие-либо дипломатические переговоры после этого", — подчеркнул глава Украины во время видеомоста, который запустил Королевский институт международных отношений Великобритании "Чатем-Хаус".
Как отметил президент, Киев использует переговоры, чтобы вернуть под контроль территории страны. По мнению Зеленского, у РФ и Украины ещё есть возможность договориться.
Ранее военная разведка Великобритании сообщила, что российские военные осуществляют наземное наступление на промзону завода "Азовсталь". При этом представитель Кремля Дмитрий Песков опроверг данную информацию.
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Осада союзными войсками территории комбината "Азовсталь" в Мариуполе продолжается.