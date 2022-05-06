Sohu: Китай не покупает российскую нефть из-за её качества

По ряду причин Китай не спешит покупать российскую нефть, несмотря на то, что в последнее время она подешевела, сообщает китайский интернет-портал Sohu.

По словам автора статьи, на территории Китая находятся крупные запасы нефти, однако Пекин предпочитает покупать её у других стран, поскольку так более выгодно. Импортируя "чёрное золото" из-за границы, КНР не тратит средства на разведку, бурение и другие этапы производства. Несмотря на то, что сейчас Россия продаёт свою нефть дешевле, чем другие страны-экспортёры, Пекин не торопится заключать контракты с Москвой на поставку топлива.

Дело в том, что Китай не устраивает качество российской нефти, которая не соответствует всем областям применения. Также Китай испытывает проблемы с транспортировкой и хранением нефти.

"Если нарастить импорт из России, то нефть просто негде будет хранить", — пишет автор статьи.

Таким образом, Китаю сейчас трудно увеличить импорт российской нефти, несмотря на то, что цена на неё упала до 70,52 долларов за баррель.