FT: вступление Финляндии и Швеции в НАТО помешает достичь мира на планете

Американский политолог Энн Слотер написала в статье для Financial Times, что если Финляндия и Швеция станут членами Североатлантического альянса, то это не будет способствовать миру и процветанию на планете.

"Принятие этих стран в военный альянс <…> углубит разногласия XX века и помешает реализовать более смелые и отважные идеи о том, как достичь мира и процветания в XXI веке", — отметила Слотер.

Она напомнила, что в прошлом веке Европа была разделена на капиталистический и коммунистический лагеря. Войска НАТО и армия СССР стояли на линии разграничения двух этих миров. Политолог считает, что пора забыть о таком разделении и создать условия для того, чтобы Россия стала частью Европы.

После начала российской спецоперации на Украине Хельсинки и Стокгольм допустили вступление в Североатлантический альянс, генсек которого заявил, что Финляндия и Швеция могут быстро вступить в НАТО, если подадут соответствующие заявки. Однако на днях президент Хорватии Зоран Миланович пообещал наложить вето на вступление этих скандинавских стран в НАТО.