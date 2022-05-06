Главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник назначили послов этих государств в Российской Федерации.
Так, согласно указа главы ДНР послом станет зампредседателя Народного совета республики Ольга Макеева.
"Назначить Макееву Ольгу Александровну чрезвычайным и полномочным послом Донецкой Народной Республики в Российской Федерации", - следует из текста документа.
В свою очередь, глава ЛНР назначил чрезвычайным и полномочным послом в РФ своего советника Родиона Мирошника.
"Назначить Мирошника Родиона Валерьевича чрезвычайным и полномочным послом Луганской Народной Республики в Российской Федерации", — говорится в указе.
Оба документа вступают с силу со дня подписания их главами государств.
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