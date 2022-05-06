Попавший в плен украинский военный заявил о непонятной стратегии ВС Украины

Попавший в плен украинский военный заявил о непонятной стратегии командования ВС Украины.

Украинский пленный был удивлён хорошим отношением со стороны военных РФ. По его словам, когда он увидел русских солдат, то подумал, что это его смерть, но всё оказалось иначе. Украинский военный поразился разницей между отношением русских к нему и украинцев.

"То есть поступили со мной (военные РФ. — прим. ред.) по-человечески. Украина как-то вообще некрасиво поступает. Нас привезли, кинули в окопы… ну, как пушечное мясо, можно сказать. То есть, получается, нами вообще не дорожат, не ценят нас. Мы для них как живой щит. Я очень недоволен нашими военными", — заявил пленный.

Пленный пожаловался, что ВСУ используют непонятную стратегию и все его знакомые военные ею недовольны. Также он рассказал, что им была обещана зарплата в размере 100 тысяч гриве (примерно 224 424 рублей. — прим. ред.), но за полтора месяца службы никто из его знакомых этих денег не получил.

"Никто этой суммы ни разу не получил, и мне кажется, никто их и не получит. Я не готов за упёртость моего правительства сложить жизнь. У меня ещё есть родственники, у меня есть прекрасная жена, ради которой надо жить", — заключил пленный.