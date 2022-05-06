EN RU FR PT
Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Автор Юлиана Смирнова

Попавший в плен украинский военный заявил о непонятной стратегии ВС Украины

Мир

Попавший в плен украинский военный заявил о непонятной стратегии командования ВС Украины.

Попавший в плен украинский военный заявил о непонятной стратегии ВС Украины

Украинский пленный был удивлён хорошим отношением со стороны военных РФ. По его словам, когда он увидел русских солдат, то подумал, что это его смерть, но всё оказалось иначе. Украинский военный поразился разницей между отношением русских к нему и украинцев.

"То есть поступили со мной (военные РФ. — прим. ред.) по-человечески. Украина как-то вообще некрасиво поступает. Нас привезли, кинули в окопы… ну, как пушечное мясо, можно сказать. То есть, получается, нами вообще не дорожат, не ценят нас. Мы для них как живой щит. Я очень недоволен нашими военными", — заявил пленный.

Пленный пожаловался, что ВСУ используют непонятную стратегию и все его знакомые военные ею недовольны. Также он рассказал, что им была обещана зарплата в размере 100 тысяч гриве (примерно 224 424 рублей. — прим. ред.), но за полтора месяца службы никто из его знакомых этих денег не получил.

"Никто этой суммы ни разу не получил, и мне кажется, никто их и не получит. Я не готов за упёртость моего правительства сложить жизнь. У меня ещё есть родственники, у меня есть прекрасная жена, ради которой надо жить", — заключил пленный.

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен

Автор: Юлиана Смирнова, Куратор: Любовь Степушова
Sberbank
Новости
Пресс-лужба НМ ЛНР: Армия ЛНР ведёт бои на подступах к Северодонецку
Социолог заявила, что россияне стали чаще думать о фрилансе из-за пандемии
Медики: комары могут быть переносчиками лихорадки и малярии
Глава офиса Зеленского Ермак пригласил Анджелину Джоли снова посетить Украину
В Эстонии заявили об оказании Украине с февраля военной помощи на €230 млн
Глава ДНР рассказал, что в Херсон приехали 9 освобождённых из плена моряков
Попавший в плен украинский военный заявил о непонятной стратегии ВС Украины
Экономист: список параллельного импорта должен стать для России списком-заданием
Vecernji list: Хорватия требует исключения из санкций ЕС на российскую нефть
Турчак и Пушилин прибыли в Херсон: "Россия здесь навсегда"
Популярное
Силовые структуры
Офицер ДНР с позывным "Ситх": боевики пытаются сбежать из "Азовстали"

Осада союзными войсками территории комбината "Азовсталь" в Мариуполе продолжается.

Офицер ДНР с позывным "Ситх": боевики пытаются сбежать из "Азовстали"
Потери ВСУ в Донбассе за последние несколько дней СВО кратно возросли
Силовые структуры
Потери ВСУ в Донбассе за последние несколько дней СВО кратно возросли
Мир. Новости мира
NYT: США предоставили Киеву данные разведки, из-за чего гибли российские военные
Силовые структуры
Евсеев: пока Запад не слышит Москву, ВС РФ уничтожают оружие НАТО на Украине
Анна Селезнева Какая у тебя онлайн-репутация? Главные правила экологичного и безопасного общения в интернете Анна Селезнева Любовь Степушова Варшава объявила о создании польско-украинского государства Любовь Степушова Усам Оздемиров США и ЕС хотят победить Россию в медийной войне Усам Оздемиров
Политика. Новости и аналитика
"Донбасский консенсус": Запад не смог расколоть Россию
Мир. Новости мира
Если Израиль не поймёт сигнала Лаврова, своё слово скажет Шойгу
Лукашенко: "РФ, Белоруссия и Украина будут вместе воевать против Запада"
Мир. Новости мира
Лукашенко: "РФ, Белоруссия и Украина будут вместе воевать против Запада"
Последние материалы
Социолог заявила, что россияне стали чаще думать о фрилансе из-за пандемии
Медики: комары могут быть переносчиками лихорадки и малярии
Украина "наложила лапу" на "Москву", объявив крейсер "объектом своего культурного наследия"
Глава офиса Зеленского Ермак пригласил Анджелину Джоли снова посетить Украину
В Эстонии заявили об оказании Украине с февраля военной помощи на €230 млн
Глава ДНР рассказал, что в Херсон приехали 9 освобождённых из плена моряков
Попавший в плен украинский военный заявил о непонятной стратегии ВС Украины
Экономист: список параллельного импорта должен стать для России списком-заданием
Vecernji list: Хорватия требует исключения из санкций ЕС на российскую нефть
Турчак и Пушилин прибыли в Херсон: "Россия здесь навсегда"
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Проверка фактов
Антиопечатка

Copyright © 1999-2022, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: [email protected]
Телефон: +7 (499) 641-41-69
ООО «ТехноМедиа», 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16, стр.3

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников