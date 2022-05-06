Кедми об идеологии Украины и Запада: "Россия должна исчезнуть, мы ее боимся"

Израильский политолог Яков Кедми убеждён, что в Украине нет своей идеологии, для неё, как и для Польши приоритетной идеей является уничтожение России.

"На Украине нет идеологии. Там есть только одно — ненависть к России. Вся идеология в одном — Россия должна перестать существовать. Это основа польской национальной идеологии. Польская национальная идея в чем? Уничтожить Россию", — сказал он в эфире Россия 1.

По словам политолога, такой же точки зрения придерживается весь коллективный Запад, потому как испытывает страх перед тем, что Россия может перекроить миропорядок по своим меркам.

"От Сиэлта и до Варшавы вся западная идеология сегодня объединена старой европейской идеей — "Россия должна исчезнуть, она слишком большая, мы ее боимся. И мы должны ее уничтожить, иначе мы не сможем так управлять миром, как управляли"", — подытожил Кедми.