EN RU FR PT
Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости
Эксперт Борисов: из-за параллельного импорта могут пострадать автомобилисты
Политолог Карасёв предсказал нацистам с "Азовстали" бесславную гибель
Клинцевич: режим "Ковёр" уничтожит любую цель у границы РФ
Медведев заявил о провозглашении Польшей раздела Украины
В России запретили фильм "Зелёный слоник"
Вассерман заявил, что в июле Украины уже не будет
Девушка разослала интимное видео своей знакомой, чтобы поссорить её с подругой
Автор Игорь Рябов

На Украине принят закон о десоветизации законодательства страны

Мир

Спикер Верховной рады Руслан Стефанчук заявил, что украинский лидер Владимир Зеленский подписал закон "О десоветизации законодательства Украины".

Новый нормативный акт предполагает исключение из украинского законодательства 1,2 тысяч актов органов государственной власти и управления Украинской ССР и любых упоминаний о Великой Октябрьской социалистической революции.

С 2014 года Украина активно проводит политику по ликвидации идеологического наследия советского периода истории страны. В стране в рамках декоммунизации происходит демонтаж памятников советским государственным деятелям и полководцам.

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен

Автор: Игорь Рябов, Куратор: Любовь Степушова
украина владимир зеленский
Популярное
Силовые структуры
Офицер ДНР с позывным "Ситх": боевики пытаются сбежать из "Азовстали"

Осада союзными войсками территории комбината "Азовсталь" в Мариуполе продолжается.

Офицер ДНР с позывным "Ситх": боевики пытаются сбежать из "Азовстали"
Потери ВСУ в Донбассе за последние несколько дней СВО кратно возросли
Силовые структуры
Потери ВСУ в Донбассе за последние несколько дней СВО кратно возросли
Мир. Новости мира
NYT: США предоставили Киеву данные разведки, из-за чего гибли российские военные
Силовые структуры
Евсеев: пока Запад не слышит Москву, ВС РФ уничтожают оружие НАТО на Украине
Анна Селезнева Какая у тебя онлайн-репутация? Главные правила экологичного и безопасного общения в интернете Анна Селезнева Любовь Степушова Варшава объявила о создании польско-украинского государства Любовь Степушова Усам Оздемиров США и ЕС хотят победить Россию в медийной войне Усам Оздемиров
Политика. Новости и аналитика
"Донбасский консенсус": Запад не смог расколоть Россию
Мир. Новости мира
Если Израиль не поймёт сигнала Лаврова, своё слово скажет Шойгу
Лукашенко: "РФ, Белоруссия и Украина будут вместе воевать против Запада"
Мир. Новости мира
Лукашенко: "РФ, Белоруссия и Украина будут вместе воевать против Запада"
Последние материалы
Кедми об идеологии Украины и Запада: "Россия должна исчезнуть, мы ее боимся"
На Украине принят закон о десоветизации законодательства страны
Кнутов: освобождение "Азовстали" от боевиков начнётся после 9 мая
Эксперт Борисов: из-за параллельного импорта могут пострадать автомобилисты
Генерал-лейтенант Михайлов: Япония "прогнулась" под американских кураторов
Политолог Карасёв предсказал нацистам с "Азовстали" бесславную гибель
Клинцевич: режим "Ковёр" уничтожит любую цель у границы РФ
Медведев заявил о провозглашении Польшей раздела Украины
В России запретили фильм "Зелёный слоник"
Вассерман заявил, что в июле Украины уже не будет
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Проверка фактов
Антиопечатка

Copyright © 1999-2022, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: [email protected]
Телефон: +7 (499) 641-41-69
ООО «ТехноМедиа», 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16, стр.3

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников