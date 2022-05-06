На Украине принят закон о десоветизации законодательства страны

Спикер Верховной рады Руслан Стефанчук заявил, что украинский лидер Владимир Зеленский подписал закон "О десоветизации законодательства Украины".

Новый нормативный акт предполагает исключение из украинского законодательства 1,2 тысяч актов органов государственной власти и управления Украинской ССР и любых упоминаний о Великой Октябрьской социалистической революции.

С 2014 года Украина активно проводит политику по ликвидации идеологического наследия советского периода истории страны. В стране в рамках декоммунизации происходит демонтаж памятников советским государственным деятелям и полководцам.