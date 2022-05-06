Медведев заявил о провозглашении Польшей раздела Украины

Польша официально признала претензии на украинские территории, заявил председатель российского Совбеза Дмитрий Медведев.

"Поляки провозгласили раздел Украины. Польский президент Анджей Дуда официально признал территориальные претензии к Украине. Маски сброшены", — написал Медведев в своём Telegram-канале.

Он заявил, что за заявлениями Варшавы о братстве польского и украинского народов скрываются намерения фактически аннексировать западную часть Украины.

"Самим украинцам это мнимое братство не принесёт ничего, кроме окончательной утраты своей государственности", — подчеркнул Медведев.

Ранее польский президент Дуда заявил, что в будущем границы между Польшей и Украиной "будут стёрты".

"Украина — братское для Польши государство, и как, надеюсь, пророчески сказал Владимир Зеленский, между нашими странами Польшей и Украиной не будет больше границы… Чтобы мы жили вместе на этой земле строя совместно своё общее счастье и общую силу", — сказал Дуда на праздновании Дня независимости польской диаспоры и поляков зарубежья.

По данным СВР, Польша планирует взять под контроль западную часть Украины, введя туда войска в качестве миротворческого контингента. По словам пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, Польша может представлять угрозу для территориальной целостности Украины.