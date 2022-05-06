Премьер Финляндии: решение о вступлении страны в НАТО будет принято уже скоро

Премьер-министр Финляндии Санна Марин заявила, что в ближайшее время будет принято решение о вступлении страны в Североатлантический альянс.

По словам Марин, в течение ближайших месяцев Финляндия откажется от поставок нефти и газа из России. Она отметила, что Хельсинки поддерживает решение ЕС о введении эмбарго на российскую нефть. Также страна выступает за принятие санкционных ограничений в отношении газового сектора РФ.

Марин добавила, что отношения между Финляндией и Россией не будут прежними из-за спецоперации Вооружённых сил РФ на Украине.

Ранее генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что Финляндия и Швеция могут быстро вступить в Североатлантический альянс, если подадут заявку на присоединение к альянсу. По словам президента Финляндии Саули Ниинистё, членство страны в НАТО является актуальной темой на фоне ситуации на Украине. Если Финляндия и Швеция войдут в альянс, то сформируется "стабильный и сильный Север", отметил он. При этом на днях президент Хорватии Зоран Миланович пообещал наложить вето на вступление Финляндии и Швеции в НАТО.