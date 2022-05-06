В РФ признали нежелательной деятельность "Крымской правозащитной группы"

Российская Генпрокуратура признала нежелательной в РФ деятельность украинской организации "Крымская правозащитная группа".

"Принято решение о признании нежелательной на территории Российской Федерации деятельности иностранной неправительственной организации… "Крымская правозащитная группа" (Украина)", — говорится в сообщении ведомства.

По итогам рассмотрения поступивших в Генпрокуратуру материалов работу украинской организации сочли представляющей угрозу конституционному строю и безопасности РФ.

В ведомстве сообщили, что о решении в отношении "Крымской правозащитной группы" проинформировали Минюст. Там должны внести соответствующие изменения в перечень организаций, деятельность которых признали нежелательной в РФ.