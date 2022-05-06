Кедми: Швеция и Финляндия стали запасным планом Запада на случай потери Украины

По мнению израильского политолога, экс-руководителя службы "Натив" и военного эксперта Якова Кедми, НАТО намерено принять Швецию и Финляндию в свой состав с целью создания угрозы российской базе подлодок в Североморске.

Кедми отметил, что Запад рассматривает Швецию и Финляндию запасными вариантами на случай потери Украины, планируя разместить ракеты наземного базирования на их территориях. Указанные ракеты могут быть направлены на Архангельск, Мурманск и Североморск с целью получения контроля над Баренцевым морем, пишет "Военное дело".

"Как возможный вариант на потерю Украины они (Запад — Прим. Ред.) отвечают тем, что они хотят превратить Финляндию и Швецию в базу для ракет наземного базирования", — говорит Кедми.