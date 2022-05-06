Politico выяснило, почему журналистов не пускают в Овальный кабинет Белого дома

Многочисленные оговорки Джо Байдена в официальных выступлениях неоднократно высмеивались в Интернете, а опрос в ноябре 2021 года показал, что только 40% респондентов считают, что 46-й президент США находится в добром здравии.

Есть, впрочем, одна загадка, которая долгое время не давала покоя журналистам: почему брифинги президента США никогда не проходят в Овальном кабинете? И вот, наконец, разгадка найдена. Всё, как оказалось, очень просто:

"Белый дом президента США Джо Байдена избегает использования Овального кабинета для пресс-мероприятий отчасти потому, что это помещение не может быть постоянно оснащено телесуфлёром", — сообщило издание Politico.

Как утверждает автор материала, "помощники Байдена предпочитают поддельную сцену Белого дома, построенную в старом административном здании по соседству, жертвуя частью силы исторического фона в пользу стерильной комнаты, которая оснащена легко читаемым экраном телесуфлера".

Впрочем, может быть, они и правы, ибо "оговорки" Джо Байдена не приносят популярности ни ему, как действующему президенту, ни его команде. А порой могут и вовсе привести к дипломатическим неприятностям, ведь ещё год назад стали возникать сомнения насчёт того, кто на самом деле руководит Америкой.