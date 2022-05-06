Угроза территориальной целостности Украины может исходить из Польши - Песков

Польша может представлять угрозу для территориальной целостности Украины, заявил журналистам пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.

"Для территориальной целостности Украины из Польши может исходить угроза", — сказал представитель Кремля.

Песков напомнил заявление главы СВР Сергея Нарышкина о планах Польши установить контроль над западной частью Украины.

При этом пресс-секретарь президента не стал комментировать заявление белорусского лидера Александра Лукашенко, не исключившего возможность противостояния Москвы, Минска и Киева с Варшавой из-за её желания завладеть Западной Украиной.

"Я бы не стал комментировать заявление президента Белоруссии", — сказа Песков.

Ранее глава СВР заявил о планах Польши взять под контроль западную часть Украины, введя туда войска в качестве миротворческого контингента для постепенного перехвата контроля над расположенными стратегическими объектами. По данным Нарышкина, впоследствии Польша надеется получить в управление занятую её "миротворцами" территорию.