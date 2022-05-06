Макей: конфликт на Украине надо решить с учётом интересов Москвы, Киева и Минска

Ситуацию на Украине необходимо разрешить, учитывая интересы Москвы, Киева и Минска, заявил глава МИД Белоруссии Владимир Макей.

"Наша принципиальная позиция заключается в том, что переговоры должны вестись с участием тех сторон, для которых важна ситуация, которая развивается в нашем регионе. Это касается и России, и Украины, и Беларуси», - цитирует министра БелТА.

По словам Макея, в Минске заинтересованы в том, чтобы конфликт на Украине был разрешён как можно скорее. При этом министр подчеркнул важность соблюдения баланса интересов трёх стран при решении украинского вопроса.

"Должно быть найдено решение этого вопроса, но на основе баланса интересов, который принципиально важен и для России, и для Украины, и для Беларуси", - заявил глава МИД.

По его мнению, место проведения переговоров по Украине не имеет значения при наличии заинтересованности всех сторон в разрешении конфликта. При этом Макей отметил, что в ходе переговоров, проходивших на белорусской территории, достигались конкретные результаты.

"Эти факты говорят сами за себя", - сказал министр.