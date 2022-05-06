Замдиректора департамента информации и печати МИД РФ Алексей Зайцев заявил, что Вооружённые силы России не собираются использовать ядерное оружие в ходе спецоперации на Украине.
По его словам, дипломаты уже неоднократно опровергали появляющиеся инсинуации о возможном применении ядерного оружия со стороны РФ.
"Это намеренная ложь", — отметил Зайцев на брифинге с участием журналистов.
Как пояснил представитель МИД, власти РФ продолжают твёрдо следовать принципу, который гласит, что в ядерной войне не может быть победителей, поэтому она не должна быть развязана. Зайцев подчеркнул: в 2021 году Россия убедила США и всю "ядерную пятёрку" подтвердить приверженность этому правилу.
Ранее министр иностранных дел РФ Сергей Лавров сообщил, что сейчас существуют реальные риски начала ядерной войны.
"Опасность серьёзная, реальная. Её нельзя недооценивать", — сказал глава МИД.
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