МИД: РФ не собирается применять ядерное оружие в ходе спецоперации на Украине

Замдиректора департамента информации и печати МИД РФ Алексей Зайцев заявил, что Вооружённые силы России не собираются использовать ядерное оружие в ходе спецоперации на Украине.

По его словам, дипломаты уже неоднократно опровергали появляющиеся инсинуации о возможном применении ядерного оружия со стороны РФ.

"Это намеренная ложь", — отметил Зайцев на брифинге с участием журналистов.

Как пояснил представитель МИД, власти РФ продолжают твёрдо следовать принципу, который гласит, что в ядерной войне не может быть победителей, поэтому она не должна быть развязана. Зайцев подчеркнул: в 2021 году Россия убедила США и всю "ядерную пятёрку" подтвердить приверженность этому правилу.

Ранее министр иностранных дел РФ Сергей Лавров сообщил, что сейчас существуют реальные риски начала ядерной войны.

"Опасность серьёзная, реальная. Её нельзя недооценивать", — сказал глава МИД.