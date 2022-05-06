В МИД РФ заявили о стагнации в переговорах с Украиной

В настоящее время в переговорах Москвы и Киева наблюдается застой, заявил замглавы департамента информации и печати МИД РФ Алексей Зайцев.

"Российско-украинские переговоры находятся в состоянии стагнации", — сообщил на брифинге 6 мая представитель МИД.

По словам Зайцева, о нежелании Киева продолжать переговоры свидетельствуют высказывания представителей украинских властей. Зайцев напомнил о заявлении украинского президента Владимира Зеленского о том, сто он не видит перспектив для переговоров, а также о словах секретаря Совета национальной безопасности и обороны Алексея Данилова, отвергшего возможность мирного договора с РФ.

Замглавы департамента информации и печати отметил, что в НАТО, высказываясь в поддержку прекращения боевых действий на Украине, одновременно делают всё возможное для недопущения такого развития событий, в том числе наращивают объемы поставок оружия Киеву.