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Автор Юлия Миленина

МИД РФ: НАТО делает всё, чтобы боевые действия на Украине не прекращались

Мир

Североатлантический альянс выступает за прекращение боёв на территории Украины, однако делает всё, чтобы этого не случилось. Такое мнение выразил замдиректора департамента информации и печати МИД РФ Алексей Зайцев.

МИД РФ: НАТО делает всё, чтобы боевые действия на Украине не прекращались

На брифинге в Москве он отметил, что двуличная политика НАТО и ЕС продолжает вызывать возмущение.

"На словах выступая за скорейшее прекращение боевых действий, они делают всё, чтобы не допустить этого", — сказал Зайцев.

Он добавил, что Североатлантический альянс наращивает поставки вооружений на Украину. Масштабы военной помощи Запада Киеву исчисляются миллиардами долларов, пояснил замдиректора департамента МИД РФ.

Ранее постоянный представитель РФ в ООН Василий Небензя заявил, что страны Запада, накачивая Украину оружием, превращают её в плацдарм для битвы с Россией. По его словам, власти США больше всех заинтересованы в продолжении российской спецоперации на Украине.

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Автор: Юлия Миленина, Куратор: Любовь Степушова
Темы нато украина алексей зайцев
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