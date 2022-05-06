Североатлантический альянс выступает за прекращение боёв на территории Украины, однако делает всё, чтобы этого не случилось. Такое мнение выразил замдиректора департамента информации и печати МИД РФ Алексей Зайцев.
На брифинге в Москве он отметил, что двуличная политика НАТО и ЕС продолжает вызывать возмущение.
"На словах выступая за скорейшее прекращение боевых действий, они делают всё, чтобы не допустить этого", — сказал Зайцев.
Он добавил, что Североатлантический альянс наращивает поставки вооружений на Украину. Масштабы военной помощи Запада Киеву исчисляются миллиардами долларов, пояснил замдиректора департамента МИД РФ.
Ранее постоянный представитель РФ в ООН Василий Небензя заявил, что страны Запада, накачивая Украину оружием, превращают её в плацдарм для битвы с Россией. По его словам, власти США больше всех заинтересованы в продолжении российской спецоперации на Украине.
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