Украинский посол Мельник отказался извиняться перед "колбасой" Шольцем

Посол Украины в Берлине Андрей Мельник, который назвал канцлера Германии Олафа Шольца "обиженной ливерной колбасой", заявил, что не станет просить прощения у немецкого политика.

"Речь идёт не об извинениях, а о правильной политике в наше время", — сказал Мельник в эфире радиостанции Deutschlandfunk.

Известно, что Мельник назвал Шольца "ливерной колбасой", так как тот не стал посещать Киев из-за отказа украинских властей принять президента ФРГ Франка-Вальтера Штайнмайера.

Ранее лидер Украины Владимир Зеленский пригласил Штайнмайера в Киев. Его представители обвиняли немецкого президента в "тесных связях" с Россией.