Ищенко: выдача Шария Украине обернётся большим скандалом для Европы

Хотелось бы надеяться на то, что Испания не пойдёт на выдачу оппозиционного украинского блогера Анатолия Шария, задержанного по запросу СБУ, Киеву, однако шансов на это немного. Такое мнение высказал политолог Ростислав Ищенко.

Эксперт отметил, что в последнее время Запад полностью идёт навстречу всем пожеланиям Украины. И отказ в экстрадиции возможен, если СБУ совсем не сможет представить доказательную базу.

Хотя, учитывая то, что на Западе сейчас признаётся виной, и здесь надежда слабая, считает аналитик. По мнению Ищенко, Шария могут и выдать.

"Прецедентов подобных пока не было, но Шарий — гражданин Украины. Украина его неоднократно обвиняла в целом ворохе преступлений", — заявил эксперт.

По его словам, предъявить блогеру могут ещё прошлые уголовные дела, которые заводились при Януковиче, и по которым из ЕС не выдавали, а могут обвинить в "работе на страну агрессора".

Безусловно, выдача блогера — это будет большой скандал для Европы, но не сильный политический ущерб для тех, кто выдаёт, заключил Ищенко в беседе на канале Украина.ру.