Радев о поставках вооружения на Украину: "Партии пренебрегают здравым смыслом"

Глава болгарского государства Румен Радев заявил, что предоставление Украине помощи в виде вооружения втягивает Болгарию в военный конфликт.

"Партии пренебрегают здравым смыслом, принимая решение (о военно-технической помощи, — Прим. Ред.), оно несет опасность вовлечения Болгарии в этот конфликт", — отметил он.

По его словам, спецоперация России на Украине будет только разрастаться, поэтому Народному собранию нужно принимать взвешенные решения.

"Конфликт не будет коротким, он будет разрастаться и требовать разумных решений, а даже сама формулировка "военно-техническая помощь" достаточно растяжима и рискованна", — констатировал Радев.

Ранее в центре Софии состоялась демонстрация в рамках инициативы "Общеболгарский поход за мир и нейтралитет". На площадь перед Народным собранием вышли несколько сотен людей, которые требовали, чтобы Болгария не поставляла вооружение на Украину.