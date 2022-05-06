Власти США заинтересованы в эскалации кризиса вокруг Украины, так как стремятся заполучить мировое господство. Об этом сообщает The American Conservative.
Обозреватель издания Эндрю Басевич отметил, что США пытались переустроить Украину по "своему образу и подобию". По его мнению, украинский конфликт позволяет американцам избавляться от разочарований периода, наступившего после окончания холодной войны.
Журналист подчеркнул: США используют исторические аллюзии, желая "приписать" себе роль в нынешнем кризисе на Украине, схожую с политикой Франклина Рузвельта во время Второй мировой войны.
Однако Басевич считает, что американское вмешательство в украинский конфликт стоит сравнивать с военными действиями во Вьетнаме и Ираке, которые преподносились на Западе в качестве борьбы США за свободу и демократию.
Автор материала убеждён: власти США пытаются "упростить прошлое" и ввести общественность в заблуждение.
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