Лавров: на Западе пытаются развязать пропагандистскую войну против России

Лидеры западных стран пытаются развязать пропагандистскую войну против России и её граждан. Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.

Во время церемонии возложения цветов к мемориальным доскам по случаю празднования Дня Победы министр отметил, что россияне должны помнить уроки истории. По его словам, на Западе сегодня пытаются перечеркнуть многие исторические события.

Лавров подчеркнул: победителей нацизма стремятся приравнять к преступникам.

"Против России и россиян развязана пропагандистская война, что является проявлением расизма и дискриминации, которая сейчас доводится до абсурда", — сказал руководитель МИД РФ.

В некоторых государствах, пояснил Лавров, стали "обелять нацизм" и поощрять "нацистские проявления".

Ранее Лавров сообщил, что Вооружённые силы РФ не собираются искусственно "подгонять" ход специальной военной операции на Украине под 9 мая.