Бойцы из Винницкого батальона ВСУ пожаловались на обман со стороны командиров

Военнослужащие 3-й роты 1-го Винницкого стрелкового батальона ВСУ записали видеообращение, в котором пожаловались на обман со стороны командования и плохое обеспечение. Бойцы пояснили, что их бросили на переднюю линию обороны, выдав гнилые бронежилеты, по одному автомату и по две гранаты (и то не всем) на человека.

Один из бойцов рассказал, что их привезли на первую линию обороны 26 апреля, хотя говорили, что отправят на третью-четвёртую линию. По словам военного, их бросили со стрелковым оружием и гранатами против "Градов", миномётов, авиации, БТРов и танков, оставив без огневой поддержки артиллерии.

Бойцы показали также свои бронежилеты, которые оказались некачественными, с выпадающими плитами.

Военные добавили, что выходить им пришлось маленькими группами, выносить "двухсотых" и "трёхсотых". В роте было 110 человек, из которых немногим удалось уцелеть — потери составили 60-70%.

Ранее экс-депутат Рады Илья Кива заявил, что ВСУ несут большие потери, а перелом в ситуации может наступить уже к середине мая.