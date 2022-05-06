Турки раскритиковали Зеленского за слова о туристах РФ: "Неблагодарный тип"

Турецких пользователей Сети разозлил призыв президента Украины Владимира Зеленского о том, что стране следует "не принимать" российских туристов. По словам комментаторов, лидера Украины можно сравнить "с ослом, которого лелеяли".

Ранее глава Незалежной предупредил Турцию о том, что якобы принимать у себя в стране туристов из России на фоне политической ситуации, как минимум "двойные стандарты".

"У нас есть ещё одно изречение. Если вы слишком лелеете осла, он мнит себя скаковой лошадью. Мир окружил Зеленского несколько большим вниманием, и он испортился", — написал один из комментаторов под соответствующей новостью издания En Son Haber.

Некоторые читатели и вовсе не поняли, почему Турция должна портить отношения с Россией из-за Украины.

"Неблагодарный тип. Турция тебя должна спрашивать, какое решение принять?" — возмутился ещё один пользователь.

Кроме того, комментаторы отметили, что не Зеленскому "указывать" как и кому управлять государством.

"Ты кем себя возомнил? Ты не знаешь, как управлять государством, и из-за этого погибли тысячи людей. Их кровь на твоих руках", — резюмировал читатель под ником Алтан Халиль Йылмаз.