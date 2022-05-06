EN RU FR PT
Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Автор Екатерина Широкова

Турки раскритиковали Зеленского за слова о туристах РФ: "Неблагодарный тип"

Мир

Турецких пользователей Сети разозлил призыв президента Украины Владимира Зеленского о том, что стране следует "не принимать" российских туристов. По словам комментаторов, лидера Украины можно сравнить "с ослом, которого лелеяли".

Турки раскритиковали Зеленского за слова о туристах РФ: "Неблагодарный тип"

Ранее глава Незалежной предупредил Турцию о том, что якобы принимать у себя в стране туристов из России на фоне политической ситуации, как минимум "двойные стандарты".

"У нас есть ещё одно изречение. Если вы слишком лелеете осла, он мнит себя скаковой лошадью. Мир окружил Зеленского несколько большим вниманием, и он испортился", — написал один из комментаторов под соответствующей новостью издания En Son Haber.

Некоторые читатели и вовсе не поняли, почему Турция должна портить отношения с Россией из-за Украины.

"Неблагодарный тип. Турция тебя должна спрашивать, какое решение принять?" — возмутился ещё один пользователь.

Кроме того, комментаторы отметили, что не Зеленскому "указывать" как и кому управлять государством.

"Ты кем себя возомнил? Ты не знаешь, как управлять государством, и из-за этого погибли тысячи людей. Их кровь на твоих руках", — резюмировал читатель под ником Алтан Халиль Йылмаз.

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен

Автор: Екатерина Широкова, Куратор: Любовь Степушова
Темы турция украина владимир зеленский
Sberbank
Новости
Полковник ВСУ пожаловался, что русские БДК "оттягивают силы из Донбасса"
Генпрокуратура Украины вызвала на допрос в Киев Володина, Медведева и Шойгу
Склад боеприпасов на "Энергомашспецстали" в Краматорске уничтожен ракетами ВС РФ
Концерт Моргенштерна в Красноярске отменили
Mash: Под брендом Пугачёвой будут выпускать оружие: боеприпасы, гранаты, БТР
Лукашенко: "РФ, Белоруссия и Украина будут вместе воевать против Запада"
Небензя: Запад делает из Украины плацдарм для битвы с Россией
Лавров: на Западе пытаются развязать пропагандистскую войну против России
Премьер Венгрии пообещал не допустить санкций против патриарха Кирилла
Пленный боец Фисак: руководство ВСУ использует военных как "пушечное мясо"
Популярное
Силовые структуры
Офицер ДНР с позывным "Ситх": боевики пытаются сбежать из "Азовстали"

Осада союзными войсками территории комбината "Азовсталь" в Мариуполе продолжается.

Офицер ДНР с позывным "Ситх": боевики пытаются сбежать из "Азовстали"
NYT: США предоставили Киеву данные разведки, из-за чего гибли российские военные
Мир. Новости мира
NYT: США предоставили Киеву данные разведки, из-за чего гибли российские военные
Силовые структуры
Потери ВСУ в Донбассе за последние несколько дней СВО кратно возросли
Силовые структуры
Евсеев: пока Запад не слышит Москву, ВС РФ уничтожают оружие НАТО на Украине
Усам Оздемиров США и ЕС хотят победить Россию в медийной войне Усам Оздемиров Ирина Шлионская "Умереть от страха": реальные случаи гибели от испуга Ирина Шлионская Анжела Якубовская "Два билета в Милан": "Мы все лжём, чтобы не остаться в одиночестве..." Анжела Якубовская
Политика. Новости и аналитика
"Донбасский консенсус": Запад не смог расколоть Россию
Мир. Новости мира
Если Израиль не поймёт сигнала Лаврова, своё слово скажет Шойгу
Картаполов: СВО российской армии завершится после разгрома ВСУ в Донбассе
Силовые структуры
Картаполов: СВО российской армии завершится после разгрома ВСУ в Донбассе
Последние материалы
Полковник ВСУ пожаловался, что русские БДК "оттягивают силы из Донбасса"
Генпрокуратура Украины вызвала на допрос в Киев Володина, Медведева и Шойгу
Склад боеприпасов на "Энергомашспецстали" в Краматорске уничтожен ракетами ВС РФ
Концерт Моргенштерна в Красноярске отменили
Mash: Под брендом Пугачёвой будут выпускать оружие: боеприпасы, гранаты, БТР
Лукашенко: "РФ, Белоруссия и Украина будут вместе воевать против Запада"
Небензя: Запад делает из Украины плацдарм для битвы с Россией
Неопытным дачникам: начните выращивать редис, лук, горох и другие "простые" овощи
Лавров: на Западе пытаются развязать пропагандистскую войну против России
Премьер Венгрии пообещал не допустить санкций против патриарха Кирилла
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Проверка фактов
Антиопечатка

Copyright © 1999-2022, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: [email protected]
Телефон: +7 (499) 641-41-69
ООО «ТехноМедиа», 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16, стр.3

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников