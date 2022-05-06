Президент Мексики: США финансируют конфликт на Украине, игнорируя соседей

Власти США за четыре года переговоров абсолютно ничего не выделили для развития стран Центральной Америки, однако передали 30 миллиардов долларов Украине. Об этом заявил президент Мексики Андрес Мануэль Лопес Обрадор.

На пресс-конференции в Гватемале он отметил, что ещё экс-президент США Дональд Трамп обещал поддержать проекты регионального развития, выделив 4 миллиарда долларов, однако Центральная Америка до сих пор не получила эти деньги.

Глава Мексики назвал необъяснимой политику США в отношении стран Центральной Америки.

"Мне кажется необъяснимым, что в Вашингтоне одобрение инвестиций в благосостояние стран Центральной Америки так затянулось, хотя президент США Джо Байден и вице-президент Камала Харрис лоббировали это", — сказал политик на встрече с журналистами.

Мексиканский президент считает, что весь американский континент должен двигаться в сторону экономической и торговой интеграции.