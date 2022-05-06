Постоянный представитель Индии при ООН Т.С. Тирумурти резко ответил на критику посла Нидерландов в Великобритании Карела ван Остерома в сторону Нью-Дели о "нейтральной позиции" по Украине.
Ранее Остером призвал Индию "соблюдать Устав ООН" и прекратить на заседаниях Совбеза организации "воздерживаться" на голосованиях по резолюциям и иным решениям в контексте Украины, чем вызвал жёсткую реакцию Тиримурти.
"Не надо нас опекать", — ответил на это постпред Индии при ООН.
Ранее индийские власти неоднократно занимали нейтралитет по вопросу созыва сессии Генеральной Ассамблеи, посвящённой украинскому кризису, а также в голосовании об исключении России из Совбеза ООН. Как пояснили в Нью-Дели, страна поддерживает тесные контакты как с Москвой, так и с Киевом.
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