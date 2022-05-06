Шольц призвал завершить конфликт на Украине дипломатическим путем

Боевые действия на Украине нужно остановить и завершить конфликт дипломатическим путём. Такое заявление сделал канцлер Германии Олаф Шольц на пресс-конференции с чешским коллегой в Берлине.

По мнению Шольца, Россия не смогла достичь поставленных целей на Украине и демонстрирует готовность к дальнейшему продолжению боевых действий, поэтому надеяться на скорое завершение конфликта не стоит.

"Поэтому так важно, чтобы мы все вместе настаивали на том, чтобы сейчас пушки молчали, чтобы РФ вывела свои войска. И чтобы между Украиной и Россией было достигнуто решение путём переговоров", — заявил канцлер ФРГ.

Он также добавил, что Германия ведёт работу над предоставлением гарантий безопасности Украине. По его словам, этот вопрос с Киевом обсуждается уже очень конкретно.

Ранее немецкий политолог и журналист Александр Сосновский поделился проектом "мирного договора" между Россией и Украиной, который разрабатывает партия Шольца.