Экс-глава Пентагона: Трамп хотел "втихаря" ударить ракетами по Мексике

Экс-президент США Дональд Трамп не раз обращался к военным с вопросом о ракетном ударе по Мексике, написал бывший глава Пентагона Марк Эспер в свои мемуарах. Согласно информации, экс-лидер нации таким образом хотел избавиться от нарколабораторий в соседней стране.

Как подчеркнул Эспер, в 2020 году Трампа интересовало, можно ли запустить ракеты так, "чтобы никто не узнал". А в случае якобы обнародования информации заявил, что будет всё отрицать. По словам экс-главы Пентагона, президенту не нравилось, что южная граница страны превратилась в ворота для наркотрафика.

"Мы просто запустим несколько ракет Patriot, никто не узнает, что это мы", — цитирует якобы ответ Трампа из мемуаров Эспера The New York Times.

Эспер допустил, что, возможно, так Трамп шутил, однако подчеркнул, что лицо экс-президента "говорило об обратном".