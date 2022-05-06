Экс-президент США Дональд Трамп не раз обращался к военным с вопросом о ракетном ударе по Мексике, написал бывший глава Пентагона Марк Эспер в свои мемуарах. Согласно информации, экс-лидер нации таким образом хотел избавиться от нарколабораторий в соседней стране.
Как подчеркнул Эспер, в 2020 году Трампа интересовало, можно ли запустить ракеты так, "чтобы никто не узнал". А в случае якобы обнародования информации заявил, что будет всё отрицать. По словам экс-главы Пентагона, президенту не нравилось, что южная граница страны превратилась в ворота для наркотрафика.
"Мы просто запустим несколько ракет Patriot, никто не узнает, что это мы", — цитирует якобы ответ Трампа из мемуаров Эспера The New York Times.
Эспер допустил, что, возможно, так Трамп шутил, однако подчеркнул, что лицо экс-президента "говорило об обратном".
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