Reuters: США и Германия не признают "захваченные РФ территории" на Украине

Канцлер ФРГ Олаф Шольц и президент США Джо Байден "договорились", что страны не признают никакие "территориальные приобретения, захваченные" Россией на Украине, сообщили источники в правительстве Германии.

Кроме того, политики сошлись на том, что Незалежную необходимо обеспечивать финансовой и военной помощью и дальше.

"Они согласились с тем, что Украина нуждается в дальнейшей существенной и постоянной поддержке в реализации её законного права на самооборону", — цитирует источник в немецком правительстве Reuters.

Издание не уточняет, о каких конкретно "захваченных территориях" российской стороной в Незалежной идёт речь.