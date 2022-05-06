Канцлер ФРГ Олаф Шольц и президент США Джо Байден "договорились", что страны не признают никакие "территориальные приобретения, захваченные" Россией на Украине, сообщили источники в правительстве Германии.
Кроме того, политики сошлись на том, что Незалежную необходимо обеспечивать финансовой и военной помощью и дальше.
"Они согласились с тем, что Украина нуждается в дальнейшей существенной и постоянной поддержке в реализации её законного права на самооборону", — цитирует источник в немецком правительстве Reuters.
Издание не уточняет, о каких конкретно "захваченных территориях" российской стороной в Незалежной идёт речь.
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Осада союзными войсками территории комбината "Азовсталь" в Мариуполе продолжается.