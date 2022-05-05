RusVesna: ТОС-1А «Солнцепёк» ударил по штабу военных из ВСУ в Донбассе

ТОС-1А «Солнцёпек» ударил по базе военных из ВСУ в Донбассе.

Военные источники ИА «RusVesna» предоставили кадры, на которых запечатлён удар по базе вооружённых сил Украины (ВСУ). Сообщается, что военные ВСУ заняли многоэтажное здание, из которого до этого были выгнаны все люди, которые там проживали. Военные подготовили в доме огневые позиции, а рядом разместили бронетехнику.

Разведка успешно выявила базу и по ней нанесли удар тяжёлой огнемётной системой ТОС-1А. На видеозаписи видно, что после удара из здания выбежали несколько военных ВСУ.