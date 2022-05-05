Бурлаков: предложение по обмену от боевиков на "Азовстали" это чистый терроризм

Депутат Госдумы от "Единой России" Сергей Бурлаков заявил, что предложение по обмену от боевиков на "Азовстали" это чистый терроризмом.

Боевики, которые находятся на территории "Азовстали", выдвинули предложение обменять 15 мирных граждан на одну тонну еды и лекарства. По словам Бурлакова, это "терроризм в чистом виде", который игнорируется мировой общественностью. Депутат подчеркнул, что весь мир официально борется с нацизмом, но по факту сегодня Запад является главным спонсором нацистов.

"Неужели мировой общественности еще нужны какие-либо аргументы, чтобы прекратить поставлять нацистам оружие. Это терроризм в чистом виде. Официально весь мир борется с этим явлением долгие годы, а фактически Запад сегодня спонсирует преступления, ставящие под угрозу жизнь и здоровье граждан", — заявил Бурлаков.

Бурлаков добавил, что России нельзя соглашаться на подобный обмен, потому что нацистам веры нет, а если один раз поддаться на условия шантажистов, то они будут делать это бесконечно.