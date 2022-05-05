Политолог Михайлов: ВС РФ продолжают планомерно уничтожать вооружение ВСУ

Политолог, специалист по межнациональным конфликтам Евгений Михайлов заявил, что ВС РФ продолжают планомерно уничтожать вооружение ВСУ.

Министерство обороны РФ ежедневно сообщает об уничтожении вооружения ВС Украины. Михайлов уверен, что Россия продолжает оставлять ВСУ без оружия и техники. Уничтожаются железнодорожные пути и то, что по этим путям привозили.

"Соответственно, дальше будет окружение, это значит — недостаток продовольствия, воды, боеприпасов. Постепенно будет сдача в плен, уничтожение тех, кто там остался", — заявил Михайлов в беседе с "360".

По мнению Михайлова, сейчас он наблюдает картину, которая идёт к своему финишу. Мощные укрепрайоны выжигаются, беспилотные летательные аппараты (БПЛА) уничтожаются также, как и любое сопротивление.

Михайлов отметил, что ежедневные брифинги и достижения РФ очень раздражают партнёров Украины на Западе. Они поставляют Киеву оружие, которое просто уничтожается. Хотя НАТО предупреждали, что любое их вооружение на Украине будет являться целью для ВС РФ.

"Мы полностью отсекаем поставки вооружения именно на Донбасс. <...> Нас интересует восток Украины — отсечь Украину от Черного моря и какие-то задачи, поставленные Верховным главнокомандующим, которые никто до конца не озвучивает".