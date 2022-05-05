Пленный военный батальона "Донбасс"*: украинская армия глушит страх наркотиками

Пленный военный батальона "Донбасс"* заявил, что украинская армия глушит страх наркотиками.

Информация о том, что украинским военным поставляют наркотические вещества ради поднятия боевого духа, появилась в марте. Сообщалось, что препараты помогают военным делать то, что в адекватном состоянии они делать бы не стали. Также наркотики подавляют страх, боль, помогают отключаться и идти в бой в состоянии эйфории.

На видео Минобороны с записью допроса, украинский боец признался, что перед боем они принимали специальные вещества, которые им привозили волонтёры. После этого у них пропадал страх, боль притуплялась, но после начинался период ломки. По словам пленного, подобные препараты употребляют военные из добробатов "Донбасс"*, "Азов"*, "Айдар"*.

"Знаю про один препарат "Теофедрин". Поставляли нам его волонтеры. Употребляли мы его непосредственно перед боем, после чего у нас пропадал страх", — заявил пленный.

*украинский националистический батальон, деятельность которого признана экстремистской, террористической и запрещена в РФ.