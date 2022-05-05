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Автор Светлана Нерадовская

Сафонов: Киеву никто не позволит нанести удар по ПМР - всё дело в газе из РФ

Мир

Политолог и депутат Верховного Совета ПМР Андрей Сафонов в беседе с Pravda. Ru рассказал о причинах обострения ситуации в Приднестровье и связи происходящего в республике с российской спецоперацией на Украине.

Сафонов: Киеву никто не позволит нанести удар по ПМР - всё дело в газе из РФ

Эксперт отметил, что представители киевской власти мечтают нанести удар по Приднестровью, однако не рискуют это делать по определённым причинам. Во-первых, и в США, и в ЕС желают, чтобы Молдова и Приднестровье оставались территорией мира, о чём прямо дали понять в своих недавних заявлениях. Ни в Европе, ни в Вашингтоне не хотят, чтобы эти территории стали ареной столкновения сил НАТО.

"Румынская армия, например, находится в составе войск НАТО. И одновременно тех российских сил, которые находятся на территории Приднестровья. Поэтому в данном случае есть еще и элементарная боязнь на то, что воевать на все фронты просто-напросто не хватит силы", — отметил Сафонов.

Но самая главная причина недопущения перехода конфликта в острую фазу — поставки российского газа, в которых остро нуждается Молдова, уверен эксперт.

"Некоторые провокаторы со стороны Киева заявляли о том, что "долбануть" надо, основываясь на просьбе Молдовы, поскольку Приднестровье, по их мнению, это так же территория Молдовы. Такой просьбы не последовало, потому что Кишинев заинтересован в продолжение поставок российского газа с 1 мая и одновременно изъявил готовность платить за газ в рублях", — подчеркнул Сафонов.

Он добавил, что стало очевидно, что для Молдовы просто нет замены российскому газу. Сафонов считает, что западные силы хотят сохранить в этом регионе некую "буферную зону, не обостряя обстановку до крайности".

Ранее советник руководителя МВД Украины Виктор Андрусив посетовал, что не могут осуществить вторжение в Приднестровье без позволения Молдовы. Россия, со своей стороны, предупреждала Киев, что если он нападёт на ПМР, то ответ ВС РФ не заставит себя ждать.

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НАТО против Приднестровья: Будет ли конфликт
Автор: Светлана Нерадовская, Куратор: Любовь Степушова
Темы россия украина приднестровье андрей сафонов
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