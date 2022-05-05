Группа американских наёмников подорвались на своей ПТРК "Javelin"

Группа американских наёмников подорвались на своей же ПТРК "Javelin".

Один из наёмников, Манус МакКэффери, рассказал, что их группа пыталась подорвать танк ВС РФ, но противотанковая ракета на выходе из ствола пусковой установки разорвалась, из-за чего произошёл незапланированный взрыв. Нескольким членам группы удалось выжить, но они получили серьёзные ранения.

МакКэффери получил проникающие ранения головы, ног и туловища. Его напарнику Полу оторвало левую ногу. Эксперты полагают, что поставляемое Штатами оружие оказалось просроченным или неисправным.