Американский отставной генерал Репасс: НАТО отправляет недостаточно оружия Киеву

Бывший глава Командования специальных операций США в Европе, генерал-майор в отставке Майк Репасс заявил, что НАТО отправляет недостаточно оружия Киеву.

По мнению Репасса, западного оружия недостаточно, чтобы "предотвратить победу России". В своём интервью для CNN он сказал, что необходимо увеличить поддержку Незалежной. Генерал в отставке последние шесть лет проводит консультации ВСУ. Он призывает союзников создать стратегические силы в составе пяти бригад численностью до 40 тысяч солдат и вытеснить российские войска.

Репасс заявил, что Запад не понимает куда идёт военная техника после того, как попадает на территорию Украины. Генерал-майор в отставке рассказал, что поставки вооружения осуществляются на "личной основе".

"Командир бригады X или сектора Y звонит и говорит: "Слушай, мне нужно 27 ракет Javelin". Так что всё решают связи, а это не дело для логистики военного времени. Нам нужно четкое понимание, каковы нормы расхода по таким принципиальным вещам, как топливо, боеприпасы, аккумуляторы".

По мнению Репасса, есть три исхода ситуации на Украине: победа России, победа Украины и "патовая ситуация", под которой он подразумевает, что РФ будет держать под своим контролем часть украинских территорий.

"Два из трех сценариев означают победу России. <…> Полной победы она в таком случае не добьется, но будет контролировать значительную территорию".

Репасс признаёт, что у Киева не хватает сил, снаряжения и обученных военных. Это полностью противоречит заявлениям властей Киева, которые каждый день хвастаются, новыми поставками и "победами" на фронте. Военный заявил, что сейчас ВС РФ методично продвигаются на север и юг. По его мнению, военные не пойдут на Одессу, пока не возьмут Николаев.

"У России всегда будет больше сил — не обязательно лучше, но точно больше. Как некогда сказал Сталин, "Количество само по себе всегда переходит в качество". Большинство признаёт, что грядет битва на истощение, и в какой-то момент маятник качнется в строну России, если не будут созданы дополнительные украинские силы", — заявил Репасс.

Репасс сделал прогноз, что конфликт продлиться как минимум два года, но ядерной угрозы нет.

"Одно дело, если бы это сказал Путин. По их ядерной доктрине, они применят тактическое ядерное оружие, если сочтут, что России угрожает серьезная опасность. Именно это Россия и дала понять Западу".