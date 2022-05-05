На Украине признали, что в ВСУ воюют наёмники из Израиля

Украинские СМИ признали, что в ВС Украины воюют наёмники из Израиля.

Львовское информагентство опубликовало биографию одного израильтянина с позывным "Дикий гусь". По их данным, его зовут Максим П., он родился в Винницкой области и ему 29 лет.

Максим П. в 2015 году репатриировался в Израиль, в 2017 году его мобилизовали в ЦАХАЛ, а после он получил специальность офицера инженерных войск — командира диверсионно-разведывательной группы (ДРГ). В марте "Дикий гусь" прервал свой контракт с ЦАХАЛ, приехал как наёмник на Украину и с апреля воюет за нацистскую хунту на Херсонском направлении. В Херсонской области Максим является командиром отдельной ДРГ.

Как пишут львовские СМИ, Максим П. против публикации своего настоящего имени и своих фото. Видимо он осознаёт, что является военным преступником, потому что по международным военным законам считается террористом.