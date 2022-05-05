EN RU FR PT
Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Автор Элиза Ибрагимова

Advance: Указ Путина о контрсанкциях РФ обострил первую мировую гибридную войну

Мир

По мнению автора Advance, в мире сейчас идёт первая мировая гибридная война. Конфликт на Украине может стать началом нового глобального конфликта. Автор отметил, что принципиально изменилось вооружение, используемое в боях во время первых двух мировых войн: на первый план выдвигаются новые способы и технологии, например, беспилотные аппараты и гиперзвуковые ракеты.

Однако военные действия — не единственный метод борьбы. Автор отметил еще одно "оружие", задействованное в конфликте на Украине — возможность контролировать ресурсы и экономику.

"Однако сейчас это более "тяжелое" оружие, чем прежде. Причина ― в современной экономике, в которой все намного сильнее взаимосвязаны друг с другом, чем когда-либо в прошлом", — пишет он.

Автор считает, что указ Президента Владимира Путина о введении жестких санкций против недружественных стран, включая эмбарго на определенные товары и сырье, обостряет гибридную войну. Теперь Россия сможет без предупреждения остановить поставки жизненно важных энергоносителей: газа, нефти, угля, урана.

"Благодаря этому указу российское руководство может само включиться в большую гибридную войну, уже обретшую контуры, и нанести мощный удар по рынкам", — считает автор.

Напомним, что накануне Президент РФ Владимир Путин подписал указ "О применении ответных специальных экономических мер в связи с недружественными действиями некоторых иностранных государств и международных организаций".

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен

Автор: Элиза Ибрагимова, Куратор: Любовь Степушова
Темы владимир путин
Sberbank
Новости
Американский отставной генерал Репасс: НАТО отправляет недостаточно оружия Киеву
RusVesna: ВКС РФ разбомбили казарму c боевиками ВСУ у Белогоровки в ЛНР
Блогер Гурьянова: Киркоров вступился за Галкина ради поддержки влиятельных геев
На Украине признали, что в ВСУ воюют наёмники из Израиля
Advance: Указ Путина о контрсанкциях РФ обострил первую мировую гибридную войну
Кадыров заверил ВСУ, что сопротивляться бесполезно: лучше сложите оружие
Знаменитую украинскую бабушку ВСУ запугали и заставили проклинать Армию России
Лукашенко: "Мы передали России номера машин организаторов провокации в Буче"
Кадыров о Попасной под контролем РФ : наши отряды уверенно вышибают бандитов
Путин извинился перед премьером Израиля за слова Лаврова о корнях Гитлера
Популярное
Силовые структуры
Офицер ДНР с позывным "Ситх": боевики пытаются сбежать из "Азовстали"

Осада союзными войсками территории комбината "Азовсталь" в Мариуполе продолжается.

Офицер ДНР с позывным "Ситх": боевики пытаются сбежать из "Азовстали"
Экс-депутат Рады Кива: стартовал первый этап аннексии Польшей Западной Украины
Мир. Новости мира
Экс-депутат Рады Кива: стартовал первый этап аннексии Польшей Западной Украины
Силовые структуры
От слов к делу: российские ракеты полетели на ж/д объекты Украины
Силовые структуры
Евсеев: ВС РФ уничтожат мосты на Украине, ВСУ убегут из Донбасса к середине мая
Усам Оздемиров США и ЕС хотят победить Россию в медийной войне Усам Оздемиров Ирина Шлионская "Умереть от страха": реальные случаи гибели от испуга Ирина Шлионская Анжела Якубовская "Два билета в Милан": "Мы все лжём, чтобы не остаться в одиночестве..." Анжела Якубовская
Мир. Новости мира
NYT: США предоставили Киеву данные разведки, из-за чего гибли российские военные
Мир. Новости мира
Money.pl: Путин вынудил Польшу вернуться к использованию угля
Дверь машины захлопнулась, а ключи внутри: что делать?
Авто
Дверь машины захлопнулась, а ключи внутри: что делать?
Последние материалы
США и ЕС хотят победить Россию в медийной войне
На Украине признали, что в ВСУ воюют наёмники из Израиля
Advance: Указ Путина о контрсанкциях РФ обострил первую мировую гибридную войну
Кадыров заверил ВСУ, что сопротивляться бесполезно: лучше сложите оружие
"Умереть от страха": реальные случаи гибели от испуга
Знаменитую украинскую бабушку ВСУ запугали и заставили проклинать Армию России
Лукашенко: "Мы передали России номера машин организаторов провокации в Буче"
"Два билета в Милан": "Мы все лжём, чтобы не остаться в одиночестве..."
Кадыров о Попасной под контролем РФ : наши отряды уверенно вышибают бандитов
Путин извинился перед премьером Израиля за слова Лаврова о корнях Гитлера
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Проверка фактов
Антиопечатка

Copyright © 1999-2022, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: [email protected]
Телефон: +7 (499) 641-41-69
ООО «ТехноМедиа», 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16, стр.3

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников