Advance: Указ Путина о контрсанкциях РФ обострил первую мировую гибридную войну

По мнению автора Advance, в мире сейчас идёт первая мировая гибридная война. Конфликт на Украине может стать началом нового глобального конфликта. Автор отметил, что принципиально изменилось вооружение, используемое в боях во время первых двух мировых войн: на первый план выдвигаются новые способы и технологии, например, беспилотные аппараты и гиперзвуковые ракеты.

Однако военные действия — не единственный метод борьбы. Автор отметил еще одно "оружие", задействованное в конфликте на Украине — возможность контролировать ресурсы и экономику.

"Однако сейчас это более "тяжелое" оружие, чем прежде. Причина ― в современной экономике, в которой все намного сильнее взаимосвязаны друг с другом, чем когда-либо в прошлом", — пишет он.

Автор считает, что указ Президента Владимира Путина о введении жестких санкций против недружественных стран, включая эмбарго на определенные товары и сырье, обостряет гибридную войну. Теперь Россия сможет без предупреждения остановить поставки жизненно важных энергоносителей: газа, нефти, угля, урана.

"Благодаря этому указу российское руководство может само включиться в большую гибридную войну, уже обретшую контуры, и нанести мощный удар по рынкам", — считает автор.

Напомним, что накануне Президент РФ Владимир Путин подписал указ "О применении ответных специальных экономических мер в связи с недружественными действиями некоторых иностранных государств и международных организаций".