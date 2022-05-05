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Автор Светлана Нерадовская

Камкин: Зеленский помирился со Штайнмайером ради поддержки Берлина

Мир

Беседа по телефону, которую провёл лидер Украины Владимир Зеленский с президентом ФРГ Франк-Вальтером Штайнмайером, показала, что глава Незалежной был вынужден сам пойти на контакт, учитывая то, насколько необходима Киева поддержка Германии. Об этом рассказал политолог Александр Камкин.

Камкин: Зеленский помирился со Штайнмайером ради поддержки Берлина

"У Зеленского никакого особого выбора другого нет. Потому что без поддержки Германии, как лидера ЕС, киевскому режиму будет весьма затруднительно. Потому что от Германии сейчас явно будут требовать усиления и финансовой помощи, и увеличения объема поставок вооружения", — сказал Камкин в разговоре с РИА Новости.

Эксперт назвал поведение украинских властей, в частности, посла Украины в Берлине Андрея Мельника, просто способом привлечь к себе внимание.

Камкин уверен, что Зеленский в ходе беседы со Штайнмайером вёл себя заискивающе, и его попытка наладить диалог с немецким руководством была ожидаемой.

В завершении разговора Зеленский пригласил Штайнмайера в Киев, вместе с другими представителями немецких властей. Камкин считает, что это можно расценивать как предложение Зеленского о мире и его признание того, насколько важна для Киева поддержка Германии.

"Шольц до последнего отказывался участвовать в вооружении Украины. Все это говорит о том, что им нельзя терять ни минуты и будут предприниматься отчаянные попытки каким-то образом ублажить Штайнмайера с целью выбивания очередных подачек, грантов, чтобы удержать", — заключил Камкин.

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Автор: Светлана Нерадовская, Куратор: Любовь Степушова
Темы украина германия владимир зеленский франк-вальтер штайнмайер
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