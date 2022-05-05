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Автор Светлана Нерадовская

Шхагошев: ООН должна ответить на планы боевиков "Азовстали" менять людей на еду

Мир

По мнению депутата Госдумы Адальби Шхагошева, генсеку ООН Антониу Гуттерешу непременно нужно как-то отреагировать на предложение, сделанное боевиками, прячущимися на "Азовстали", которые сообщили, что готовы обменять мирных жителей, находящихся в бункерах завода, на еду и лекарства.

Шхагошев: ООН должна ответить на планы боевиков "Азовстали" менять людей на еду

"Обращаюсь к Гутеррешу, он просто обязан дать оценку предложению боевиков с "Азовстали" обменивать мирных жителей на продукты питания, особенно, после тех сомнений, которые он выражал на встрече с Путиным", — сказал Шхагошев в разговоре с РИА Новости.

Депутат отметил, что в исполнении националистов украинский патриотизм превратился в "террористическую сделку".

Парламентарий уверен, что западные лидеры обязаны отреагировать на такое развитие ситуации с "Азовсталью" и спецоперацией, их молчание можно расценить как преступление.

"Я считаю преступным молчание и со стороны лидеров коллективного Запада, начиная с Байдена, заканчивая Штольцем, они тоже должны дать свою оценку", — заключил депутат.

Ранее 5 мая украинские боевики, заблокированные на "Азовстали", предложили сделку: выпускать мирных жителей, скрывающихся в подвалах комбината, в обмен на еду и медикаменты. За 15 заложников националисты хотели бы получить одну тонну продуктов питания плюс лекарства.

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Автор: Светлана Нерадовская, Куратор: Любовь Степушова
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