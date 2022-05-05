Зеленский пригласил Штайнмайера и Шольца посетить Киев

Украинский лидер Владимир Зеленский во время телефонных переговоров с немецким коллегой Франком-Вальтером Штайнмайером призвал его и канцлера Германии Олафа Шольца нанести визит в Киев. Об этом рассказали представители канцелярии руководителя ФРГ.

Как написали в BILD, Зеленский пригласил не только Штайнмайера, которого украинские власти обвиняли в "тесных связях" с Россией, но и всех членов немецкого правительства. Журналисты предположили, что встреча президентов состоится на Украине восьмого или девятого мая.

Ранее глава Комитета парламента ФРГ по обороне Мари-Агнес Штрак-Циммерман рассказала, как Киев может добиться приезда Шольца. Для этого необходимо извиниться перед Штайнмайером, объяснила политик.