Шествие "Бессмертного полка" пройдёт в Берлине 9 мая

В Берлине 9 мая состоится шествие "Бессмертного полка". На нём будет запрещено демонстрировать георгиевскую ленту и другие военные символы.

"Добро от полиции получено", — сообщила координатор проекта в столице Германии Яна Заугарова.

Она уточнила, что акция начнётся в полдень по московскому времени у Бранденбургских ворот, откуда участники шествия по Улице 17 июня проследуют до парка Тиргартен. Там у мемориала павшим советским воинам "Бессмертный полк" возложит цветы.

По словам Заугаровой, акцию будет сопровождать местная полиция. Берлинские правоохранители предупредили, что на шествии будет запрещена демонстрация в любом виде символов Z и V, а также георгиевской ленты, знамён и элементов военной формы.